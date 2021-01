Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : une plateforme pour l'emploi des jeunes Cercle Finance • 11/01/2021 à 16:44









(CercleFinance.com) - Dans un contexte de crise inédit, le Crédit Agricole annonce 's'engager pour l'avenir professionnel des jeunes' à travers le lancement de 'Youzful', une plateforme 100 % digitale dédiée à l'emploi et à l'orientation. Cette plateforme gratuite et ouverte à tous vise à connecter les jeunes avec les entreprises et les professionnels qui recrutent, indique l'entreprise. L'objectif est de faciliter les recherches d'emploi en accompagnant les jeunes de A à Z avec des offres accessibles simplement et une communauté de professionnels avec qui échanger. De l'autre côté, les entreprises - notamment celles dépourvues d'outils spécifiques - pourront faciliter leur recrutement et s'appuyer sur la bonne visibilité des offres. Plus de 300000 offres émanant de Pôle Emploi et des professionnels inscrits sont déjà disponibles sur la plateforme, assure Crédit Agricole.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.36%