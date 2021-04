Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : une offre de leasing auto en Ile-de-France Cercle Finance • 07/04/2021 à 16:17









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a annoncé mercredi le lancement d'une offre de location avec option d'achat (LOA) de véhicules en Ile-de-France via un partenariat avec la filiale automobile Agilauto. La banque verte explique qu'elle compte proposer à ses clients un catalogue multimarques, comprenant notamment des véhicules électriques et hybrides, pour une durée de contrat de 12 à 60 mois. Crédit Agricole dit avoir l'intention d'afficher des loyers 'très compétitifs' et 'fixes', avec ou sans apport initial, incluant des options telles que l'assurance, l'entretien et les garanties. A l'issue d'un contrat LOA, les clients ont le choix entre renouveler le contrat de location en choisissant une nouvelle voiture, devenir propriétaire du véhicule en levant l'option d'achat ou le restituer. Agilauto est la filiale spécialisée dans la vente et le financement automobile de Crédit Agricole Consumer Finance, sa branche de crédit pour les particuliers.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +0.29%