Crédit Agricole : une nouvelle Directrice Conformité

(CercleFinance.com) - Le groupe Crédit Agricole annonce ce mercredi que Martine Boutinet est nommée Directrice de la Conformité Groupe, sous la responsabilité de Philippe Brassac, Directeur général. 'Elle succède à Stéphane Priami qui est nommé Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge du pôle Services Financiers Spécialisés', précise le groupe. Martine Boutinet, par ailleurs, intègre le Comité exécutif. Sa nomination prendra effet au 1er janvier 2020.

