Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: une entreprise commune avec Worldline information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 08:06









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole et Worldline annoncent la création de leur entreprise commune dans le domaine des services monétiques aux commerçants en France. Les deux groupes ont reçu l'autorisation inconditionnelle de la Commission européenne.



Au cours du premier Conseil d'administration, qui s'est tenu le 19 mars 2024, Laurent Bennet, Directeur général du Crédit Agricole des Savoie, a été élu Président du Conseil d'administration et Meriem Echcherfi, nommée Directrice générale. La marque commerciale de la co-entreprise sera dévoilée prochainement.



L'entreprise commune a l'ambition de devenir un acteur majeur des services monétiques aux commerçants en France.



La co-entreprise est détenue à 50 % du capital plus une action par Worldline et sera ainsi consolidée par intégration globale. Crédit Agricole détient 50 % du capital moins une action et assurera la supervision de la co-entreprise.



' Notre entreprise commune, qui allie l'expertise technologique de Worldline sur le métier de l'acceptation avec la performance et la dynamique commerciales des banques du groupe Crédit Agricole, porte en effet notre ambition commune d'offrir le meilleur des solutions de paiement à nos clients commerçants ' a déclaré Jean-Paul Mazoyer, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A. en charge des Technologies, du Digital et des Paiements.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.11%