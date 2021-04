Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : succès de l'OPA sur Credito Valtellinese Cercle Finance • 26/04/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Italia indique que sur la base de résultats provisoires, environ 90,94% des actions Credito Valtellinese faisant l'objet de son offre publique d'achat volontaire et représentant environ 88,71% du capital social, ont été apportées. Par conséquent, et compte tenu de la participation de 2,45% déjà détenue, Crédit Agricole Italia détiendra au total environ 91,17% du capital de Credito Valtellinese, ce qui est supérieur à l'objectif de 90% visé. Le prix payé par action par Crédit Agricole Italia est de 12,27 euros, hors dividende. Par ailleurs, les actionnaires qui ont apporté leur participation toucheront le 28 avril un dividende de 0,23 euro par action, portant le versement total à 12,50 euros par action.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris 0.00%