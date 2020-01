Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : Sofinco distingué par Innov'Acteurs Cercle Finance • 06/01/2020 à 10:28









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole indique que l'association Innov'Acteurs, le 27 novembre 2019, a remis le Trophée de l'innovation participative dans la catégorie 'innovation d'usage' à Sofinco, marque de sa filiale Crédit Agricole Consumer Finance en France. Le trophée remis à Sofinco afin de récompenser son écosystème d'innovation, est constitué d'une communauté - le Labo Sofinco - qui propose et développe des prototypes, en s'appuyant sur plusieurs dispositifs d'idéation ou d'appels à projets de start-up. 'Le jury a souligné la démarche structurée de Sofinco et la clarté du processus de conduite de ses innovations, sa volonté de les tester rapidement et son écosystème centré sur l'efficacité', explique l'établissement financier.

