Crédit Agricole, Société Générale, Worldline... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Arkema

Atos

Atos a creusé ses pertes au premier semestre. Le groupe informatique affiche une perte nette, part du groupe de 1,941 milliard d'euros contre une perte de 600 millions d'euros un an auparavant. Il a été impacté cette année par des dépréciations du goodwill et autres actifs non courants pour 1,57 milliard d'euros.

Bic

Le résultat d'exploitation ajusté de Bic reculé de 2,8% à 170 millions d'euros au premier semestre et la marge d'exploitation ajustée est restée stable à 14,9%. Le chiffre d'affaires a atteint 1,14 milliard d'euros, en baisse de 0,5 % à taux de change constants hors Argentine. La performance négative en Amérique du Nord a été partiellement compensée par la forte croissance de 7% dans le reste du groupe. Fin juin, Bic avait lancé un avertissement sur sa croissance en raison d'une baisse plus prononcée que prévu du marché des briquets aux Etats-Unis.

Crédit Agricole

Crédit Agricole a présenté une performance plus solide qu'anticipé à la faveur de la bonne performance de sa banque d'investissement et de financement. Au deuxième trimestre, son résultat net, part du groupe, a reculé de 10,4% à 1,83 milliard d'euros, mais il était attendu à 1,62 milliard d'euros. La banque a rappelé avoir bénéficié " l'année dernière d'éléments non récurrents notamment liés à la réorganisation de l'activité mobilité et la reprise de provision image chèque ". Le coût du risque a reculé de 20,7% à 424 millions d'euros.

Eurazeo

Eurazeo a annoncé la réalisation de l'acquisition d'Eres Group pour un montant de plus de 350 millions d'euros. L'investissement dans Eres Group représente la cinquième transaction du fonds ECV, déployé à plus de 40%. Fondé en 2005 et basé à Paris, Eres Group est le principal acteur indépendant français dans le conseil et la structuration, la gestion d'actifs et la distribution de plans d'épargne salariale (PEE, PERECO), de régimes de retraite (PER) et de plans d'actionnariat salarié. Eurazeo investit aux côtés des dirigeants, des collaborateurs ainsi que des fondateurs d'Eres Group.

GTT

GTT a reçu, en juillet 2024, deux commandes de son partenaire coréen HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering pour la conception des réservoirs cryogéniques de 12 nouveaux porte-conteneurs propulsés au GNL2 pour le compte de CMA CGM. Dans le cadre de ces nouvelles commandes, Hyundai Heavy Industries et Hyundai Samho Heavy Industries construiront, chacun, six porte-conteneurs. Chaque navire, d'une capacité de 15 500 conteneurs, sera doté de réservoirs GNL d'une capacité totale de 12 750 mètres cubes.

Infotel

Infotel a enregistré au deuxième trimestre 2024 un chiffre d'affaires en repli de 6% à 70,1 millions d'euros. Sur l'ensemble du premier semestre, l'activité affiche une baisse de 5,8% à 149,1 millions d'euros. La société met an avant un contexte de marché en décroissance. Avec 171 recrutements bruts sur la période, l'effectif total est de 3 288 personnes à fin juin 2024. " Le taux d'intercontrat est toujours faible à 3,6 % en moyenne sur le semestre ", a précisé le spécialiste de la transformation digitale des grands comptes en Europe.

Société Générale

Au deuxième trimestre, Société Générale a enregistré un résultat net part du groupe de 1,1 milliard d'euros, en hausse de 24%. Il est supérieur au consensus de 973 millions d'euros. Le coût du risque a été multiplié par 2,3 à 387 millions d'euros. Les revenus ont augmenté de 6,3% à 6,7 milliards d'euros, portés par la bonne performance des activités de marché et de transaction banking

Technip Energies

Veolia

Veolia a dévoilé au titre du premier semestre un résultat net part du groupe en hausse de 24,6% à 651 millions d'euros. L'Ebitda a augmenté de 5,7% en organique à 3,27 milliards d'euros, soutenu par la croissance du chiffre d'affaires, l'efficacité opérationnelle ainsi que les synergies en avance sur l'objectif annuel. Les synergies réalisées suite à l'intégration de Suez s'élèvent à 71 millions d'euros.

Worldline

Worldline a lancé un profit warning en raison des " incertitudes relatives à la consommation intérieure européenne au second semestre 2024 ". Le spécialiste des paiements vise désormais un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté d'environ 1,13 milliard d'euros à environ 1,17 milliard d'euros et une croissance organique d'environ 2% à environ 3%. Il ciblait auparavant au moins 1,17 milliard d'euros d'EBE ajusté et une croissance interne d'au moins 3%.