Crédit Agricole : site de gestion des sinistres à Dijon

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Assurances annonce l'ouverture d'un nouveau site de gestion des sinistres à Dijon et la création d'une centaine d'emplois dans la région pour Pacifica, sa filiale assurances dommages, 'poursuivant ainsi son développement dans les territoires'. 'L'ouverture, en 2022, de cette nouvelle unité de gestion des sinistres offrira aux assurés Pacifica une proximité et une réactivité accrue dans la gestion de leur sinistre, afin de les accompagner et les soutenir dans ces moments difficiles', explique le groupe.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.27%