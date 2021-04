Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : signe un protocole d'accord avec Fisker Cercle Finance • 14/04/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Consumer Finance annonce la signature avec Fisker d'un protocole d'accord pour la livraison de véhicules électriques. Agilauto, marque spécialisée dans la vente et le financement automobile de Crédit Agricole Consumer Finance en France, proposera le SUV électrique Fisker Ocean dans le cadre de programmes destinés aux collaborateurs du Groupe Crédit Agricole et sur le marché de la banque privée. Dans le cadre de ce protocole d'accord, Agilauto pourra acheter des SUV Fisker Ocean destinés aux collaborateurs éligibles et à certains clients de la banque privée du Groupe. La livraison est prévue à partir de janvier 2023.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +0.26%