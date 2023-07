Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole signature d'un accord avec la Coface information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 14:58









(CercleFinance.com) - Le Crédit Agricole annonce la signature d'un accord de distribution avec la Coface pour accompagner ses clients entreprises dans leur développement à l'international.



Dans le cadre de cet accord, Crédit Agricole proposera les produits d'assurance-crédit de Coface (Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur) pour sécuriser l'activité de ses clients entreprises tournées vers les échanges internationaux.



Cette offre permettra de se protéger contre les risques de retards de paiement ou d'impayés constituent une importante source d'incertitude pour les dirigeants des entreprises.



' Le Crédit Agricole souhaite accélérer dans l'accompagnement de ses clients entreprises à l'export. Dans un contexte économique marqué par de nombreuses incertitudes, aider nos clients entreprises à sécuriser leur chiffre d'affaires est au coeur de notre rôle de Banquier de référence des Entreprises sur les territoires ' a déclaré Claire-Lise Hurlot, Directrice du Projet Client de Crédit Agricole S.A.





