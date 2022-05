Crédit Agricole : seule baisse du CAC 40 dans le sillage de profits en nette baisse

(AOF) - Le titre Crédit Agricole perd 2,81% à 10,10 euros, affichant ainsi l'unique repli d'un indice CAC 40 en nette hausse. La banque verte a présenté des comptes dégradés par ses provisions sur l'Ukraine et la Russie. Elle souffre aussi de la comparaison avec ses concurrentes, BNP Paribas et Société Générale, dont les profits ont dépassé les attentes, soutenus par leurs activités de marché. Crédit Agricole SA a vu son résultat net part du groupe chuter de 47,2% à 552 millions d'euros. L'établissement a enregistré un bond de 93% de son coût du risque à 741 millions d'euros.

Le provisionnement des expositions sur la Russie s'est élevé à 389 millions d'euros et la provision pour risques sur fonds propres Ukraine à 195 millions d'euros.

Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A. , a commenté : " S'agissant du conflit Russie-Ukraine, le Groupe fait le choix d'un provisionnement de prudence, alors que le niveau de risques avérés demeure faible ".

La banque précise que son exposition à la Russie a baissé de 1,1 milliard d'euros depuis le début du conflit.

Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice net, part du groupe, a chuté de 18,9% à 756 millions d'euros.

Le produit net bancaire a augmenté de 8,1% à 5,938 milliards d'euros.

S'agissant de la rémunération de ses actionnaires, Crédit Agricole a confirmé l'engagement d'un taux de distribution à 50% et l'intention de verser 20 centimes additionnels au titre du dividende 2019 en 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Véhicule coté du groupe mutualiste du même nom, 1 ère banque française et 8 ème mondiale ;

- Produit net bancaire de 22,7 Mds€, généré par la banque de proximité à 65 %, par les services financiers spécialisés à 12 %, par la banque de grande clientèle à 14 % et par la gestion de l'épargne et les assurances ;

- Modèle d'affaires en 3 points - l’excellence relationnelle en devenant la banque préférée des particuliers, des entrepreneurs et des institutionnels, la responsabilité en proximité pour accompagner la digitalisation et l’engagement sociétal en amplifiant l'engagement mutualiste ;

- Capital détenu à 55,3% par les caisses régionales, d'où une présence forte de leurs représentants au conseil d'administration (10 sur 21 membres) présidé par Dominique Lefebvre, Philippe Brassac étant directeur général ;

- Position financière solide avec un ratio CET 1 de 11,9 % et réserves de liquidités de 344 Mds€.

Enjeux

- Présentation le 22 juin d’un nouveau plan à moyen terme, les objectifs de celui de 2019-2022 ayant été atteints avec une année d’avance ;

- Stratégie d'innovation, l'un 3 des leviers du modèle d'affaires :en interne : 90% des entités du Groupe disposant d’une architecture « data-centric » en 2022, et 300 M€ de gain d’efficacité IT, 100% des collaborateurs IT formés aux nouvelles technologies dans l’Université du Système d’Information et 100% des technologies émergentes testées sur de nouveaux services métiers /vers les clients : élargissement de la gamme des applications leaders (Ma banque Pro, Pro&Entreprises LCL, etc…), offre de solutions de caisses digitales et mobiles pour les petits/moyens commerçants, offre monétique européenne pour les grandes enseignes et gamme complète e-commerce ;

- Stratégie environnementale renforcée : neutralité carbone d’ici 2050 pour l’empreinte propre et sur les portefeuilles d’investissement et de financement ;

en 2022 : arrêt total des financements de projet d’extraction d’hydrocarbures non conventionnels, aucun financement d’extraction pétrolière ou gazière en zone Arctique / en 2025 : réduction à 20 % à l’extraction de pétrole - pour tous les fonds ouverts en gestion active d’Amundi, une notation énergétique supérieure à celle de la concurrence et 20Mds€ engagés dans des fonds à impact - énergies renouvelables : doublement de la capacité de production des installations d’énergies renouvelables financées par Crédit Agricole Assurances à 10,5 GW - Croissance de 60% de l’exposition de la banque d’investissement aux énergies non carbonées et développement de la plateforme dédiée au conseil et financements des projets hydrogène - hausse de 50% du financement d’énergies renouvelables en France par Unifergie

- Retombées de la pénétration des marchés chinois (1 ère société étrangère de gestion d’actifs) et indien (offre de cash management) ;

- Renforcement dans le financement de la mobilité via le partenariat avec Stellantis, opérationnel en 2023 et le lancement d’une entité interne spécialisée dans le financement automobile, la location et la mobilité.