Crédit Agricole: serait intéressé par Worldline

(CercleFinance.com) - S'appuyant sur 'des personnes proches du dossier', Bloomberg annonce ce matin que Crédit Agricole SA étudierait la possibilité de prendre une participation dans Worldline SA afin de contribuer à stabiliser son partenaire de paiement en difficulté.



Dans ce contexte, l'action Worldline s'arroge plus de 5%.



Bloomberg rapporte que Crédit Agricole a discuté d'une éventuelle décision d'achat d'actions de Worldline après que ses actions aient plongé ces dernières semaines. La valeur marchande de Worldline avoisinerait les 4,1 milliards d'euros.





