(CercleFinance.com) - Crédit Agricole se redresse vers 7,79E et se dirige vers un comblement du 'gap' des 8,07E du 18 septembre, ce niveau des 8,05/8,10E coïncide avec l'ex-support des 24 juin et 31 juillet... et l'objectif suivant sera 8,23E

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +5.23%