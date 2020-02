Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : se rapproche rapidement des 13E Cercle Finance • 05/02/2020 à 17:13









(CercleFinance.com) - Belle séance pour le Crédit Agricole qui gagne +3,3% et se rapproche rapidement des 13E. Le rebond amorcé sur 12,3E pourrait se poursuivre jusqu'au retracement du zénith annuel des 13,18E du 2 janvier, voir 13,33E qui marqua le fixing d'ouverture (et zénith 2019) du 13 décembre dernier

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +3.78%