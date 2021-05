Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Agricole : se rapproche des la cible des 13,75E Cercle Finance • 10/05/2021 à 10:05









(CercleFinance.com) - Credit Agricole se rapproche des la cible des 13,75E, l'ex-zénith de la mi-février 2020 et du 24 avril 2018. L'objectif suivant ne serait autre que le zénith en triple-top des 15E de la mi août puis du 6 octobre 2017, puis de fin janvier 2018.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +3.93%