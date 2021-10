Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Agricole : se rapproche des 12,3E information fournie par Cercle Finance • 05/10/2021 à 14:32









(CercleFinance.com) - Credit Agricole se rapproche des 12,3E, c'est à dire de la résistance oblique issue des 4 précédents sommets (12,6E le 12/05, 12,5E le 16/06, 12,36E le 02/09, 12,32E le 27/09). Un franchissement permettrait d'aller chercher successivement chacun de ses niveaux... ce qui signifie que le potentiel de hausse est très réduit à court terme : il est de l'ordre de +2,5%... cela deviendrait donc intéressant pour les acheteurs au-delà de 12,65E.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +4.26%