CREDIT AGRICOLE se lance sur le marché Panda

Le produit de cette première émission obligataire Panda servira à financer sa filiale bancaire chinoise entièrement détenue, Crédit Agricole CIB (China) Ltd., qui étend sa présence locale pour répondre aux besoins de sa clientèle internationale par le biais de financements et de transactions sur les marchés des capitaux.

Une émission obligataire Panda est émise sur le marché local chinois - Chinese Interbank Bond Market (CIMB), par un émetteur étranger et est libellée en yuan.

(AOF) - Crédit Agricole a inauguré le marché Panda pour les banques européennes GSIB avec une émission obligataire benchmark de 1 milliard de yuans (environ 127 millions d'euros) à 3 ans. Cette émission inaugurale benchmark a été placée auprès d'investisseurs chinois et internationaux sur le marché obligataire chinois et la plateforme Bond Connect à Hong Kong. Le taux de couverture du livre d'ordres de près de 2,5 fois atteste de la très bonne réception par les investisseurs de cette obligation, a souligné LE véhicule coté la banque verte.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.