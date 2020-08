Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : se hisse vers 8,95E, Cercle Finance • 11/08/2020 à 10:35









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole ouvre un 'gap' au-dessus de 8,64E et se hisse vers 8,95E: le rally semble pouvoir se poursuivre jusqu'au retracement des 9,21E du 21 juillet ou 9,28E du 8 juin

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +4.51%