Crédit Agricole : se hisse vers 8,82E

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole sort 'par le haut' du corridor 8E/8,43E et se hisse vers 8,82E, le potentiel se situant vers 8,9E dans un premier temps. Au-delà, pas d'obstacle à un retracement du zénith des 9,28E du 8/9 juin dernier.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.80%