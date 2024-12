Crédit Agricole SA, Edenred, Sanofi ... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Acticor Biotech

Acticor Biotech annonce que le Tribunal de Commerce de Paris a examiné, ce jour, la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Cette biotech au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des urgences cardiovasculaires et notamment les maladies thrombotiques aigues ajoute que le jugement a été mis en délibéré au 2 janvier 2025. A cette date, le tribunal rendra sa décision et dans cette attente, Acticor Biotech reste en redressement judiciaire.

Covivio

Covivio annonce avoir acquis via sa filiale Covivio Hotels détenue à 52,5%, les murs d’un hôtel 4 étoiles de 429 chambres à Ténérife aux Iles Canaries auprès d’une société contrôlée par Starwood Capital, pour un montant de 81 millions d'euros. " Le climat tempéré de l’île permet une ouverture toute l’année de l’hôtel, qui affiche un taux d’occupation moyen entre 85 et 90% ", précise la société.

Crédit Agricole

Crédit Agricole SA annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition de la participation de 30,5% de Santander dans Caceis, sa filiale d'asset servicing, visant à porter sa participation à 100%. La transaction reste soumise aux conditions suspensives usuelles y compris les approbations réglementaires applicables et sa réalisation devrait intervenir en 2025. Parallèlement à la transaction envisagée, Caceis et Santander réaffirment leur partenariat à long terme. Leur joint-venture en Amérique Latine restera sous contrôle conjoint.

Edenred

Le conseil d'administration d'Edenred a décidé à l'unanimité de procéder à la réduction du capital social par voie d'annulation de 2036606 actions auto-détenues représentant 0,83% du capital social. Ces actions ont été rachetées entre le 14 octobre et le 16 décembre, dans le cadre de l'opération de rachat d'actions annoncée le 8 mars.A l'issue de cette annulation d'actions, le capital social du groupe s'élève à 483947960 euros divisé en 241973980 actions de 2 euros de nominal.

Eiffage

Eiffage annonce avoir remporté, via ses filiales Eiffage Construction (mandataire) et Eiffage Énergie Systèmes, a remporté le contrat en conception-réalisation attribué par Partenord Habitat pour les travaux de réhabilitation des 569 premiers logements, répartis sur 9 bâtiments, du quartier des Glacis à Dunkerque. Le montant total du marché est de 54,5 millions d'euros et la part d'Eiffage est de 36,7 millions d'euros. Labélisé "ÉcoQuartier" et "BBC Rénovation 2024", ce projet a pour ambition d'améliorer le cadre de vie et le niveau de confort des habitants.

Hoffmann Green Cement

Hoffmann Green Cement, spécialiste dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d'un contrat de licences stratégique avec son partenaire britannique Cemblend Ltd, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion internationale. Cet accord consolide la présence de la Société sur un marché européen clé, couvrant le Royaume-Uni et l'Irlande.

Linedata

Linedata annonce le décès de Jacques Bentz, ancien président du conseil de Surveillance de la société, survenu le 7 décembre dernier. "Au cours de ses dix-huit années de mandat en tant que président du conseil de surveillance, il a joué un rôle déterminant dans l'accompagnement de l'entreprise à des étapes clés de son développement, en contribuant à renforcer son positionnement d'acteur majeur des solutions technologiques dédiées à l'industrie financière, en France et à l'international", détaille le groupe dans un communiqué.

McPhy Energy

McPhy Energy annonce la signature d'un accord portant sur la création d'un laboratoire commun accompagnée d'un partenariat de recherche avec l'Université de Florence (UNIFI). Ce laboratoire commun fournira des capacités d'essai supplémentaires que McPhy utilisera pour renforcer la performance de ses produits. McPhy et UNIFI évalueront ensemble la dernière génération de stacks McPhy, constitués de cellules extra-larges (XL), éléments de base d'un électrolyseur d'une capacité de 4 à 5 MW qui sera lancé commercialement en 2025 et produit dans la Gigafactory de Belfort.

Rubis

Rubis annonce la nomination de Jean-Christian Bergeron au poste de directeur général de Rubis Energie, la branche de distribution d’énergies du groupe, à compter du 1er janvier 2025. Jean-Christian Bergeron succède à Christian Cochet qui a œuvré pendant 30 ans au développement de Rubis Energie. Jean-Christian Bergeron a rejoint le groupe en 2019 en tant que directeur général des filiales d’Afrique de l’Est, basé au Kenya. Il y a piloté et mis en œuvre la stratégie de Rubis Énergie, contribuant à l’expansion du groupe dans cette région clé.

Sanofi

Le conseil d'administration de Sanofi annonce la venue de Jean-Paul Kress en qualité d'administrateur indépendant à compter du 1er janvier 2025, en remplacement de Gilles Schnepp qui a décidé de quitter le conseil à la fin de l'année 2024. Jean-Paul Kress exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de Gilles Schnepp et sa nomination sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de Sanofi.

Vinci

Vinci Construction a remporté deux contrats de construction d'importantes infrastructures de transport pour le compte du ministère des Transports de la République tchèque. Eurovia CZ et Stavby mostu, filiales tchèques de Vinci Construction, vont réaliser - en groupement avec le groupe autrichien PORR (50/50) - une nouvelle section de la rocade de contournement Est de Prague. D'une longueur de 12,6 km, elle permettra de réduire le trafic de transit dans la capitale. Les travaux, d'un montant total de 385 millions d'euros, commenceront au premier trimestre 2025 et devraient s'achever en 2027.