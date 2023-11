Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: S&P relève sa note sur CA Assurances information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 13:53









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Assurances annonce que S&P Global Ratings a rehaussé d'un cran sa notation de solidité financière, de 'A-' à 'A', ainsi que celles de ses filiales opérationnelles Predica et Pacifica (de 'A' à 'A+'), avec des perspectives 'stables'.



'La mise en oeuvre des nouveaux critères du modèle de capital assurantiel a un impact positif sur la solidité financière du groupe Crédit Agricole Assurances (CAA)', explique l'agence de notation-crédit américaine.



'La perspective stable reflète notre vision selon laquelle le groupe CAA devrait consolider au cours des deux prochaines années son statut de premier assureur vie en France, et poursuivre le renforcement de son activité IARD en France', poursuit-elle.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +1.58%