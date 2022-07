Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : s'enfonce sous le plancher des 8,4E information fournie par Cercle Finance • 12/07/2022 à 14:16









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole s'enfonce sous le plancher annuel des 8,4E (niveau qui coïncide avec le 'gap' haussier du 18/11/2020).

Le cours se rapproche d'une fragile zone de soutien formée autour de 8,00/8,03E mais il semble raisonnable d'anticiper un retour au niveau du support des 7,6E (du 12, 19, 24 et 26/06 puis 31/07/2020).





