(CercleFinance.com) - La cassure des 8E n'a pas pardonné et Crédit Agricole s'enfonce rapidement en direction des 7,07E, le 'gap' du 25 mai (situé à 7,0680E très exactement). La zone de support moyen terme se situe vers 6,7E: elle fut testée en intraday et en clôture des 13, 14 puis 22 mai dernier.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -3.48%