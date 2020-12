Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : ricoche sous les 11,05E Cercle Finance • 07/12/2020 à 18:11









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole ricoche sous les 11E avec la nette détente des rendements ce lundi: le titre retombe vers 10,73E et pourrait retrouver du soutien vers 10E. Le titre n'est pas parvenu à refermer le 'gap' des 11,25E du 27 février mais le tendance haussière court terme n'est pas invalidée. En cas de rechute sous les 9,67E du 23/11, le titre pourrait refermer le 'gap' des 9,33E du 23 novembre.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -2.90%