Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Agricole : ricoche sous les 10E Cercle Finance • 30/11/2020 à 09:22









(CercleFinance.com) - Credit Agricole ricoche sous les 10E et pourrait s'en aller combler les 2 'gap' restés béants à 9,336E le 23/11 puis 9,006E le 20/11 avant de retrouver du soutien au niveau des 8,72/8,75E (13 au 19/11).

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.48%