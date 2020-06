Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Credit Agricole : ricoche sous 9,5E, rechute sur 8,6E Cercle Finance • 09/06/2020 à 17:57









(CercleFinance.com) - Credit Agricole ricoche sous 9,5E et rechute sur 8,6E, tout près du 'gap' des 8,55E du 3 juin. Le principal soutien graphique horizontal se situe vers 8E puis 7,85E (ex-zénith des 28 et 29 avril).

