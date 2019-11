CREDIT AGRICOLE : résultats trimestriels meilleurs que prévu

(AOF) - Crédit Agricole SA a enregistré un résultat net part du groupe de 1,2 milliard d'euros, en hausse de 8,9%. Il est supérieur de près de 6% au consensus. Hors éléments spécifiques, il a atteint 1,226 milliard d'euros, en hausse de 8,2%. Dans le même temps, le produit net bancaire a progressé de 4,8% à 5,03 milliards d'euros. Corrigé des éléments exceptionnels, il a progressé de 4,9%. Les charges d'exploitation sous-jacentes hors contribution au FRU (Fonds de résolution unique) affichent une progression de 1,5%.

Crédit Agricole SA peut ainsi afficher un coefficient d'exploitation, hors FRU, de 60,1%, en repli de 2,3 points.

Les effet ciseaux sont positifs dans les pôles Banque de proximité, et Grandes clientèles.

Au sein de du pôle Grandes clientèles, les revenus sous-jacents de la banque de marché (FICC : obligations, devises et matières premières ) et d'investissement sont en forte hausse (+21,6% à 543 millions d'euros), sous l'effet du dynamisme de l'activité commerciale sur la quasi-totalité des lignes produits et de la reprise des transactions de conseil.

Le ratio de fonds propres durs est en progression de 10 points de base à 11,7%, grâce notamment à une stabilité des emplois pondérés organiques des métiers.