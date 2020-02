CREDIT AGRICOLE : résultats trimestriels en nette hausse, soutenus par les activités de marché

(AOF) - Crédit Agricole S.A. a enregistré un bond de 64,9% de son résultat net part du groupe au quatrième trimestre à 1,66 milliard d'euros. Les éléments spécifiques ont eu un effet net positif de 343 millions d'euros, à comparer avec un impact négatif de 59 millions d'euros au quatrième trimestre 2018. Corrigé de ces éléments, le résultat net part du groupe a augmenté de 23,5% à 1,32 milliard d'euros. Le produit net bancaire a augmenté de 5,5% à 5,12 milliards d'euros tandis que les charges d'exploitation, hors (Fonds de résolution unique) n'ont progressé que de 1,5%.

Crédit Agricole SA peut ainsi afficher un coefficient d'exploitation, hors FRU, de 60,6%, en repli de 3,4 points.

Comme ses concurrentes, la banque Verte a bénéficié du dynamisme de ses activités de marché.

Les revenus sous-jacents de la banque de marché (FICC) et d'investissement sont en hausse de 54,7% à 573 millions d'euros sous l'effet du dynamisme de l'activité commerciale sur la quasi-totalité des lignes produits, dans des conditions de marché devenues plus favorables après un quatrième trimestre 2018 bas.

Le dividende proposé par la banque à l'Assemblée générale est en hausse de 1,4% à 0,70 euro par action.

Le ratio de fonds propres durs est en progression 40 points de base au quatrième à 12,1%, permettant un premier démantèlement de 35% du Switch au premier trimestre, relutif pour Crédit Agricole S.A.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Finance - Banques

La vie est dure pour les banques européennes ! Ces dernières sont d'abord soumises à une régulation très stricte, qui leur impose des contraintes de fonds propres et de liquidités (Bâle III). Les banques américaines, qui n'ont pas ces contraintes, génèrent des marges supérieures et dominent le créneau lucratif de la banque d'investissement. De plus les taux d'intérêt bas ou nuls pèsent sur la rentabilité. A cela s'ajoute la concurrence de la Fin Tech et des Gafa. D'ailleurs les grands établissements rachètent des fintechs pour contrer cette menace technologique. Mais la lutte contre Facebook ou Google, qui offrent des services gratuits en se rémunérant sur l'exploitation des données de paiement, s'annonce très complexe.