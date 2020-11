Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : résultat net pdg trimestriel de 1 769 ME Cercle Finance • 04/11/2020 à 07:46









(CercleFinance.com) - Le produit net bancaire sous-jacent est en hausse de +1,6% au troisième trimestre 2020 par rapport au troisième trimestre 2019, à 8 460 millions d'euros, grâce à un niveau d'activité dynamique, en particulier dans le pôle Grandes clientèles, qui affiche une croissance de +11,8% de ses revenus (+166 millions d'euros). Le résultat net part du Groupe publié du Groupe Crédit Agricole ressort à 1 769 millions d'euros, contre 1 849 millions d'euros au troisième trimestre 2019. Hors les éléments spécifiques, le résultat net part du Groupe sous-jacent du Groupe Crédit Agricole atteint 1 934 millions d'euros, stable (+0,5%) par rapport au troisième trimestre 2019. Sur les neuf premiers mois 2020, le résultat net part du Groupe sous-jacent baisse de -9,7% par rapport aux neuf premiers mois 2019. Le produit net bancaire sous-jacent est stable (+0,7%).

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.62%