Crédit Agricole : responsable mondial sustainability pour CIB

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB fait part de la nomination de Tanguy Claquin comme responsable mondial sustainability. Rattaché à Didier Gaffinel, responsable mondial du coverage et de la banque d'investissement, il rejoint le comité de direction de la banque. Cette dernière a décidé de développer davantage son équipe Sustainable Investment Banking, en créant une équipe Climate & Sustainability Strategy et en étendant son réseau de coordinateurs en finance durable dans tous ses métiers et fonctions supports. Tanguy Claquin a rejoint Crédit Agricole CIB en 2006 et y a créé en 2009 l'activité Sustainable Banking, faisant de la société la première banque d'investissement française à disposer d'une équipe de conseil en finance durable.

