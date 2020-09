Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : responsable conformité nommée chez CA CIB Cercle Finance • 24/09/2020 à 09:29









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB fait part de la nomination d'Anne Girard comme responsable de la conformité, à compter du 1er octobre, rattachée à la fois à la direction générale de CA CIB et à la responsable de la conformité du groupe Crédit Agricole SA. Anne Girard a occupé pendant une vingtaine d'années plusieurs postes à l'international au sein du département risques de Crédit Agricole CIB. Elle a été nommée en 2015 directeur des risques pour CA-CIB Amériques et pour le groupe Crédit Agricole aux Etats-Unis.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.77%