Crédit Agricole: renforce son partenariat avec la BEI

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce renforcer sa collaboration avec le groupe Banque Européenne d'Investissement en 2024 avec notamment des projets d'investissement communs dans des domaines stratégiques.



Les deux partenaires confirment ainsi leur volonté d'accompagner la transition écologique des PME et ETI françaises et européennes ainsi que du secteur public en France à partir de 2024, après avoir déjà financé plus de 1,6 MdE en 2023.



Cette dynamique de coopération entre Crédit Agricole et le Groupe BEI permet d'identifier plusieurs pistes de collaboration, notamment dans les domaines de la transition énergétique, de l'éducation et de la santé publique, ou de la bioéconomie.



' Ce partenariat est en parfaite cohérence avec les engagements pris dans le cadre du Projet Sociétal du groupe Crédit Agricole, notamment pour l'accompagnement de nos clients entreprises et agriculteurs dans leur transition énergétique ' précise Olivier Gavalda, Directeur général délégué de Crédit Agricole S.A. en charge de la Banque Universelle.







