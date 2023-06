Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole: remboursement d'une obligation en yen information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 11:37









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a annoncé mardi le remboursement de la totalité de ses obligations subordonnées remboursables à taux fixe devenant variable émises en 2018 et devant arriver à échéance en 2028 pour un montant total de 8,3 milliards de yens (environ 54 millions d'euros).



Le remboursement prendra effet le 18 juillet, ce qui signifie que chaque obligation cessera de porter des intérêts à cette date.



La banque verte souligne que les porteurs d'obligations seront formellement notifiés de la mise en oeuvre du remboursement de leurs titres.





