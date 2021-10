Credit Agricole rembourse des obligations super-subordonnées émies en 2005 et 2007

(AOF) - Crédit Agricole a remboursé avec effet au 4 février 2022 la totalité de ses obligations super-subordonnées perpétuelles émises le 4 février 2005, ainsi que le remboursement avec effet au 6 janvier 2022 de la totalité de ses obligations super-subordonnées perpétuelles émises le 31 mai 2007. Ces obligations seront remboursées à un prix égal à 100% du montant principal majoré du montant de tout intérêt couru jusqu'à, et excluant, leur date de remboursement, a indiqué la "banque verte" dans un communiqué de presse.

Au 30 juin 2021 ajoute Crédit Agricole, la valeur nominale des obligations 2005 s'élevait à environ 183 millions d'euros et celle des obligations 2007 à environ 79 millions de dollars américains et les montants comptabilisés en fonds propres règlementaires étaient respectivement d'environ 183 millions d'euros et d'environ 67 millions d'euros équivalents.

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.