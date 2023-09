Crédit Agricole remanie ses activités de financement automobile

Crédit Agricole va fusionner ses entités dédiées au financement de l'automobile pour "créer le futur leader du financement de la mobilité en France", avec un objectif de 3,2 milliards d'euros de crédits accordés en 2026, selon un communiqué de la banque publié vendredi.

A partir du 1er janvier 2024, Sofinco Auto Moto Loisirs rejoindra Crédit Agricole Auto Bank (l'ex-FCA Bank de Fiat-Chrysler), explique le groupe.

Le premier dispose "d'un fort maillage commercial dans l'Hexagone, d'une qualité de service reconnue et d'une expertise sur tous les marchés" tandis que le second "possède des atouts complémentaires: la dimension pan-européenne de la marque, des outils et services digitaux optimisés, son expertise en tant qu'ancienne captive du groupe FCA et sa capacité à innover", précise le communiqué.

La nouvelle entité comptabilisera plus de 400 salariés et deviendra, selon le groupe, le 2e acteur du marché français, derrière Société Générale. Elle ambitionne de "devenir le leader du financement automobile et de la mobilité en France d'ici 2026 avec 3,2 milliards d'euros de production".

Ce remaniement s'inscrit dans un contexte où les banques investissent de plus en plus dans la mobilité.

Au début du mois, Crédit Agricole Consumer Finance, filiale de la banque dédiée au crédit à la consommation, est devenu "actionnaire majoritaire" de Hiflow, société spécialisée dans la livraison de véhicule à l'unité.

Les banques développent à marche forcée également leur offre de location longue durée: ALD, filiale de Société Générale dédiée cette activité, a acquis LeasePlan pour 4,8 milliards euros, devenant le numéro 1 du secteur.

Dans son communiqué, Crédit Agricole Consumer Finance souligne vouloir "s'imposer comme leader du leasing automobile dans les réseaux bancaires" avec Agilauto, et "entend également se différencier via des services comme la conciergerie ou l'autopartage".

