Crédit Agricole: réduction du capital social de 0,5%

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce ce soir que son Conseil d'administration a décidé de réduire le capital social de la société par voie d'annulation de 16 658 366 actions auto-détenues représentant environ 0,5% du capital social.



La réalisation définitive de la réduction du capital est intervenue ce 13 janvier 2023.



Ces actions ont été rachetées dans le cadre d'un programme de rachat d'actions, visant à compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital 2022 réservée aux salariés.



A la suite de cette annulation d'actions, le capital social de Crédit Agricole S.A. s'élève à 9 077 707 050 euros composé de 3 025 902 350 actions, dont 1 892 954 actions auto-détenues au titre du contrat de liquidité conclu avec Kepler Cheveux au 12 janvier 2023.





