Crédit Agricole:recrutement aux relations Caisses régionales

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce que Guilhem Nouvel-Alaux est nommé directeur des relations avec les Caisses régionales et est rattaché à Michel Ganzin, DG adjoint de Crédit Agricole SA.



Guilhem Nouvel-Alaux est entré à la Caisse régionale du Midi en 1995 avant de rejoindre en 2006 la Caisse régionale d'Ille et Vilaine, en tant que Directeur financier et risques, Directeur des ressources humaines et Directeur du marketing et de la communication.



Après avoir occupé différents postes, il est nommé Directeur adjoint de la Banque de proximité à l'international en novembre 2016.





