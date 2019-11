Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : rechute de -4% vers 12E Cercle Finance • 08/11/2019 à 14:47









(CercleFinance.com) - Sévère contrepied pour Crédit Agricole qui rechute de -4% vers 12E, ce qui efface les gains des 3 séances précédentes. Sur la semaine écoulée, le score demeure cependant positif de +2%. L'accélération haussière s'est soldée par l'ouverture de plusieurs 'gaps' dont 11,82E le 1er novembre et 12,01E le 4 novembre (le 'plus bas du jour' a été inscrit à 12,02E ce 8/11).

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -1.79%