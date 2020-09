Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : rechute de -2%, sur 8,25E Cercle Finance • 17/09/2020 à 10:16









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole rechute de -2%, sur 8,25E, enfonçant le petit support des 8,33E du 21 août. Le cours semble bien parti pour rejoindre la zone de soutien des 8,00E des 22 et 25 juin dernier.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.83%