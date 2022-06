Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : rebondit sur les 8,8E information fournie par Cercle Finance • 15/06/2022 à 09:16









(CercleFinance.com) - Le Crédit Agricole effectue un double-test des 8,8E, le plancher du 27 janvier 2021 et ex-zénith du 8 juin et 21 juillet 2020.

Le titre va tenter de refermer le 'gap' des 9,165E du 10 juin et pourrait poursuivre en direction de celui des 9,8E du 9 juin.

En cas de rechute sous 9,71E, le prochain objectif se situe un peu en-deçà de 8E









Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +4.01%