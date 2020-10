Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : réalise une émission ABCP pour 25 ME Cercle Finance • 19/10/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB a placé la première émission verte de LMA S.A., son conduit de titrisation pour son programme ABCP européen, pour un montant de 25 millions d'euros. Crédit Agricole CIB considère cette émission ABCP comme la première refinançant des créances commerciales contribuant à la transition énergétique et environnementale, et en particulier vers les secteurs de l'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique, des mobilités propres et de la gestion des déchets et de l'eau. Arnaud d'Intignano, Reponsable mondial de Financing & Funding Solutions, a déclaré ' le leadership de Crédit Agricole CIB sur le marché de l'ABCP multi-cédants au service de ses clients, couplé à ses succès dans le domaine de la finance durable, nous a permis de réaliser cette émission pionnière d'ABCP en Europe auprès d'un investisseur leader dans le domaine des investissements ESG (facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance). '

