Crédit Agricole : RBE sous-jacent stable au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA publie un résultat net part du groupe sous-jacent en baisse de 10,9% à 1.107 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2020, et un résultat brut d'exploitation (RBE) sous-jacent en retrait limité de 0,5% à 2.130 millions. Les revenus sous-jacents sont restés stables (+0,1%) à 5.185 millions d'euros : les activités de proximité ont été fortement pénalisés par la quasi-mise à l'arrêt des économies, mais les activités corporates et institutionnels se sont montrées dynamiques. Le ratio CET1 s'est inscrit en hausse de 0,6 point sur trois mois à 12,0% à fin juin, intégrant les mesures d'ajustements réglementaires de la BCE et l'impact de la remontée des marchés sur le trimestre sur les réserves latentes sur portefeuilles titres.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.02%