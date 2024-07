Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole: rachat en vue de Nexity Property Management information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 14:57









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Immobilier et Nexity annoncent un accord les faisant entrer en négociations exclusives en vue de l'acquisition par le premier de Nexity Property Management, filiale de syndic, gestion locative et technique du second.



Avec cette opération, Crédit Agricole Immobilier explique qu'il bénéficierait de l'apport d'expertises complémentaires et d'une couverture régionale élargie, tout en devenant le premier acteur du Property Management institutionnel en France en chiffre d'affaires.



Soumise à l'approbation de l'Autorité de la Concurrence française avec un closing attendu sur le quatrième trimestre, cette opération générerait un retour sur investissement en ligne avec la politique du Crédit Agricole, avec un impact non significatif sur son ratio CET1.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA 13,90 EUR Euronext Paris +0,22%