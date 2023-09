Crédit Agricole: rachat de la fintech française Worklife information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 09:34

(CercleFinance.com) - Le Crédit Agricole a annoncé mercredi l'acquisition de la 'fintech' française Worklife dans l'objectif de créer un 'champion' hexagonal des avantages destinés aux salariés.



Dans un communiqué, le groupe bancaire explique que ce rachat vise à compléter son offre existante en matière d'épargne salariale, de retraite et d'assurance santé collective et de proposer une vision 'complète' des avantages salariés.



Alors que les PME font face à des difficultés de recrutement avec plus d'un tiers d'entre elles (37%) n'ayant reçu aucune candidature à leurs offres d'emploi en 2023, les avantages salariés constituent aujourd'hui un vecteur d'attractivité et de fidélisation des salariés, explique-t-il.



Créée en 2020, Worklife est à l'origine d'une application qui regroupe l'ensemble des avantages salariés (titres restaurants, forfait mobilité durable, abonnement de transports, etc.) et d'une carte de paiement qui rassemble tous ces avantages.



Crédit Agricole explique que la complémentarité et les synergies avec l'activité de la start-up vont lui permettre de mieux accompagner les entreprises dans le pilotage de leur politique de rémunération.



Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.