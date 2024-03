Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Credit Agricole : pulvérise la résistance des 12,60E information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 16:34









(CercleFinance.com) - Credit Agricole pulvérise la résistance des 12,60E et comble la résistance des 12,87E du 12 février... mais surtout, il s'ouvre la route des 13,40E, résistance baissière légèrement oblique long terme, voir d'un retracement du zénith des 13,47E du 26 janvier.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +2.11%