Crédit Agricole propose une fusion entre Banco BPM et Crédit Agricole Italia

( AFP / ABDESSLAM MIRDASS )

Le géant bancaire français Crédit Agricole a annoncé lundi avoir proposé une fusion entre Banco BPM et Crédit Agricole Italia, une "proposition amicale qui a été soumise à l'évaluation du conseil d'administration de Banco BPM".

"Crédit Agricole a proposé à Banco BPM d'engager des discussions en vue d'une fusion entre Banco BPM et Crédit Agricole Italia", annonce dans un communiqué la banque française.

Le Crédit Agricole était récemment monté à 29,6% du capital de la société italienne, alimentant les spéculations sur un rapprochement.

Le groupe français précise qu'il porterait alors sa participation "à environ 45 % du nouvel ensemble", dont Banco BPM serait "au cœur", et qui resterait coté à Milan.

Cette proposition "s'inscrit naturellement dans la continuité du partenariat de long terme entre Banco BPM et Crédit Agricole et de la connaissance mutuelle développée entre les deux groupes", souligne le Crédit Agricole, précisant que ce projet donnerait naissance au troisième groupe bancaire italien.

Le Crédit Agricole souligne que "le CEO (directeur général, ndlr) actuel de Banco BPM assurerait la direction du nouvel ensemble", dans le cadre de ce projet qui "assure la préservation de l'identité et de l'autonomie opérationnelle du nouvel ensemble, avec une gouvernance équilibrée. Le Conseil d'Administration resterait composé d'une majorité d'indépendants".

L'opération proposée à Banco BPM pourrait être réalisée au deuxième semestre de 2027.

"Pour les actionnaires de Banco BPM, la proposition prévoit un ratio d'échange qui reflète une prime de 20 %, en plus du versement aux actionnaires actuels de Banco BPM d'un dividende exceptionnel de 1 milliard d'euros", détaille le communiqué.

Les synergies attendues sont estimées à 800 millions d'euros par an.

Le 5 novembre, lors de la publication des résultats trimestriels, le directeur général de Banco BPM, Giuseppe Castagna, avait déclaré: "nous ne pouvons ignorer que Crédit Agricole détient désormais 29,6% de notre capital, mais nous n'avons reçu aucune proposition (...), la décision est entre leurs mains".

Il avait également souligné la "forte logique industrielle" existant entre les deux groupes.

Banco BPM a publié un bénéfice net ajusté de 1,53 milliard d'euros sur les neuf premiers mois de 2026 (un record avec une légère augmentation de 2,6 % sur un an) et relevé son objectif de dividende.

L'Italie est le deuxième marché du Crédit Agricole. Sur les neuf premiers mois de l'année, le bénéfice net du groupe est en hausse de 13,7 % à 7,6 milliards d'euros.