Crédit Agricole : propose le prêt garanti par l'Etat

Cercle Finance • 25/03/2020 à 15:57









(CercleFinance.com) - Le groupe Crédit Agricole (Caisses régionales, LCL et CACIB) va proposer à compter de ce jour à tous ses clients entrepreneurs, quelle que soit leur taille et leur statut (exploitants agricoles, professionnels, commerçants, artisans, entreprises...) de recourir au prêts garantis par l'Etat. Ce prêt garanti entre 70% et 90% par l'Etat en fonction de la taille de l'entreprise, est proposé à un taux de 0,25% pour les petites et moyennes entreprises, et 0,50% pour les grandes pour la première année. Ce prêt peut atteindre jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, permettant ainsi aux entrepreneurs d'avoir accès au financement nécessaire pour traverser la période actuelle très perturbée. Dominique Lefebvre, Président de la Fédération Nationale du Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA, a déclaré : ' Le Crédit Agricole est fidèle à son histoire en prenant part à l'effort collectif national. Il oeuvre pour accompagner tous ses clients, partout en France, et mettra toute sa vigueur à faire en sorte que la crise hors norme que nous traversons, puisse être surmontée par ses clients '.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris +5.47%