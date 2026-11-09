Crédit Agricole propose à Banco BPM de fusionner en Italie

Crédit Agricole SA indique avoir proposé à Banco BPM d'engager des discussions en vue d'une fusion entre Banco BPM et Crédit Agricole Italia, un projet qui "donnerait naissance au troisième groupe bancaire italien, au service de 6,5 millions de clients à travers plus de 2 300 agences".

La proposition amicale, soumise à l'évaluation du conseil d'administration de Banco BPM, s'inscrit dans la continuité du partenariat de long terme entre les deux groupes et de leur connaissance mutuelle. Banco BPM serait au coeur du nouvel ensemble, qui resterait coté à Milan.

Cette proposition vise à unir deux groupes profondément implantés en Italie pour créer un nouveau champion national, ouvrir une nouvelle étape de développement et élargir leurs perspectives de croissance, selon l'établissement bancaire français.

Le projet prévoit la préservation de l'identité et de l'autonomie opérationnelle du nouvel ensemble, avec une gouvernance équilibrée. Le conseil d'administration resterait composé d'une majorité de membres indépendants. Le CEO actuel de Banco BPM en assurerait la direction.

Le projet prévoit la préservation de l'identité et de l'autonomie opérationnelle du nouvel ensemble, avec une gouvernance équilibrée. Le CEO actuel de Banco BPM en assurerait la direction et le conseil d'administration resterait composé d'une majorité de membres indépendants.

Les synergies attendues sont estimées à 800 MEUR par an. L'opération envisagée permettrait une relution du bénéfice par action de Banco BPM estimée à environ 24% en 2027, en raison de la prime offerte et des synergies significatives.

L'opération serait notamment conditionnée à son approbation par l'assemblée générale de Banco BPM et à l'obtention des autorisations usuelles, y compris celle de la BCE. Elle pourrait être réalisée au 2e semestre 2027.