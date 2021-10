Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Crédit Agricole : programme de rachat d'actions de 500 ME information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 18:01









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole S.A. confirmeaujourd'hui le lancement d'unnouveauprogramme de rachat d'actions deCrédit Agricole S.A. pour un montant maximum de500 millionsd'euros. Ce programme fait suite à la réalisation complète d'un premier programme de rachat d'actions de 558,6 millions d'euros. Le nouveau programme débutera le5octobre 2021et se terminera au plus tardle 28 janvier 2022. Les actions acquises dans le cadre de ce nouveauprogramme serontégalement annulées, précise Crédit Agricole.

Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris -0.36%