Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crédit Agricole programme de rachat d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole indique avoir achevé, le 26 janvier, son programme de rachat d'actions entamé le 6 octobre dernier : 26.835.641 actions ont ainsi été achetées via un prestataire de services d'investissement indépendant, pour un prix global de 322.122.626 euros.



Pour rappel, cette opération vise à compenser l'effet dilutif de l'augmentation de capital 2023 réservée aux salariés, les actions achetées devant être annulées. L'impact de l'opération sur le ratio CET1 de Crédit Agricole SA est de -8 points de base.





Valeurs associées CREDIT AGRICOLE SA Euronext Paris 0.00%